a-cipro-certificazione-gold-ita0039-asacert-per-zero-sei-trattoria

Consolidato impegno Fausto Soldini promozione cucina romana autentica

Roma, 17 lug. (askanews) – Nel cuore pulsante di Cipro, un nuovo gioiello della cucina italiana ha aperto le sue porte: Zero Sei Trattoria. Situato in John F. Kennedy, Limassol, questo ristorante ha recentemente ottenuto la certificazione Gold da ITA0039 by Asacert, consolidando ulteriormente l’impegno di Fausto Soldini nella promozione della cucina romana autentica. Fausto Soldini, già celebre per il successo dei suoi ristoranti Trattoria Zero Sei e Sotto Pinsa Romana a Malta, ha deciso di espandere la sua influenza culinaria al di là del Mediterraneo con l’apertura di Zero Sei Trattoria a Cipro. “Cipro è un’isola che, come Roma, è ricca di storia e tradizione,” spiega Soldini. “La sua posizione strategica nel Mediterraneo e il suo mix culturale unico la rendono il luogo perfetto per unire la mia passione per la cucina romana con l’accoglienza calorosa cipriota.” L’ispirazione di Fausto Soldini per aprire un nuovo ristorante a Cipro nasce dalla sua visione di creare un ponte culinario tra le diverse culture del Mediterraneo. “Ho sempre creduto che il cibo sia un linguaggio universale,” dice Soldini. “Con Zero Sei Trattoria a Limassol, voglio portare un pezzo di Roma a Cipro, condividendo la nostra tradizione e i nostri sapori con una nuova comunità.”

Come nei suoi ristoranti a Malta, Fausto Soldini ha portato a Cipro la stessa dedizione maniacale alla qualità e autenticità. Ogni piatto preparato a Zero Sei Trattoria è un omaggio alla tradizione romana, dalla carbonara fatta con ingredienti selezionati alla amatriciana che evoca i sapori genuini della capitale italiana.

“L’eredità romana è il cuore della nostra cucina,” afferma Soldini. “Ogni giorno, lavoriamo con l’obiettivo di trasmettere questa eredità ai nostri ospiti, offrendo non solo cibo, ma un vero e proprio viaggio nei sapori e nella cultura romana.” La certificazione ITA0039 by Asacert non è solo un riconoscimento di eccellenza culinaria, ma anche un simbolo di autenticità e qualità. Questo protocollo rigoroso assicura che solo i ristoranti che rispettano i più alti standard in merito a prodotti e autenticità possano fregiarsi di questo prestigioso titolo. Per Zero Sei Trattoria, ottenere il livello Gold rappresenta un ulteriore traguardo nel percorso di Fausto Soldini verso la promozione della vera cucina italiana all’estero.

“La certificazione ITA0039 è fondamentale per garantire che i nostri clienti possano godere di una vera esperienza culinaria italiana,” sottolinea Soldini. “In un mondo dove l’Italian Sounding è una minaccia costante, è essenziale proteggere e valorizzare i prodotti e la cucina autentica italiana.” Zero Sei Trattoria a Cipro non è solo un ristorante, ma un luogo dove la passione per la cucina italiana si incontra con l’ospitalità cipriota. Con questa nuova apertura, Fausto Soldini conferma il suo ruolo di ambasciatore della tradizione culinaria romana nel Mediterraneo, offrendo ai suoi ospiti un’esperienza gastronomica indimenticabile. La certificazione ITA0039 | 100% Italian Taste Certification by ASACERT, rappresenta un sigillo di eccellenza che distingue Zero Sei Trattoria come autentico punto di riferimento per la cucina italiana nel mondo. Con questo riconoscimento, Fausto Soldini continua a difendere e promuovere la vera cucina italiana, garantendo autenticità, qualità e passione in ogni piatto servito.