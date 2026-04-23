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A Cipro la foto di gruppo con i leader Ue e Zelensky
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A Cipro la foto di gruppo con i leader Ue e Zelensky

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L’incontro al vertice Ue dopo approvazione del prestito da 90 miliardi

Cipro, 23 apr. (askanews) – I leader dell’Unione europea e il presidente ucraino Volodymyr Zelensky posano per una foto di gruppo durante il vertice informale dell’UE ad Ayia Napa, a Cipro.Un incontro che celebra, dopo mesi di ostruzionismo da parte dell’Ungheria, l’approvazione da parte dei leader Ue del prestito di 90 miliardi di euro all’Ucraina. Gli europei hanno inoltre approvato un ventesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, mirato al settore bancario e che aggiunge nuove restrizioni alle esportazioni di petrolio russo. “Arriviamo a Cipro con buone notizie”, ha dichiarato la presidente della Commissione Ursula von der Leyen. “Mentre la Russia intensifica la sua aggressività”, l’Europa rafforza il suo sostegno all’Ucraina e la sua “pressione sull’economia di guerra russa”.

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