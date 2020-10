A Cipro Nord si vota per il presidente, sotto l’occhio vigile di Ankara

AGI – Si vota per il presidente nella Repubblica turca di Cipro del Nord, riconosciuta solo da Ankara e fondata in seguito all’intervento militare turco del 1974, scattato per bloccare un tentativo di annessione dell’isola da parte della Grecia con un golpe.

Circostanza che da sempre lega a doppio filo la parte turca dell’isola del Mediterraneo orientale ad Ankara, queste elezioni non fanno eccezione, considerato che Cipro è stata al centro di recenti tensioni nell’area per i diritti sullo sfruttamento delle riserve di idrocarburi al largo dell’isola. Sul dossier il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, non è disposto a compiere passi indietro,

