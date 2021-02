ROMA (ITALPRESS) – Regione Lazio, Ater Provincia di Roma e Fondazione Roma Cares della AS Roma hanno inaugurato il nuovo murale dell’artista Lucamaleonte dedicato a Willy Monteiro Duarte. L’opera è stata realizzata sulla facciata di una palazzina di un lotto Ater, situata in via Colle Bracchi 1 nel Comune di Colleferro, in cui il ragazzo risiedeva insieme alla sua famiglia.

L’imponente ritratto, che si sviluppa su una superficie di circa 8×10 metri, nasce dalla volontà di Regione e AS Roma di ricordare questo giovane cuoco italiano di origine capoverdiana, tifoso giallorosso, barbaramente ucciso lo scorso 6 settembre 2020, mentre tentava di difendere un amico vittima di un pestaggio.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Colleferro un murale per ricordare Willy proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento