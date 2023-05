A Cornell University lectio magistralis su Prosecco di Carpenè-Malvolti

Evento on-line all’ateneo di New York davanti a miglia di studenti

Milano, 4 mag. (askanews) – La notte scorsa Carpenè-Malvolti ha tenuto una lectio magistralis sulla storia del Prosecco e sul territorio delle colline di Conegliano e Valdobbiadene (Treviso) alla Cornell University di New York. L’evento on-line, organizzato dalla “Senior lecturer-Food and beverage”, Cheryl Stanley, ha coinvolto circa 800 studenti in presenza nell’ateneo statunitense e altrettanti loro colleghi collegati in streaming.

La lezione, che ha trattato questo spumante e il suo territorio da un punto di vista storico, economico ed enologico, è stata introdotta dal sindaco di Conegliano, Fabio Chies, che in un videomessaggio ha virtualmente accolto e introdotto gli studenti nella cittadina ai piedi delle colline del Prosecco, sottolineando il legame e la storia “indissolubile tra Conegliano e la Carpenè-Malvolti”. Elemento evidenziato anche da Mariagrazia Morgan, dirigente della Scuola Enologica di Conegliano, che ha ricordato che “Antonio Carpenè fondò l’istituto insieme con Gian Battista Cerletti nel 1876”.

“Siamo stati molto onorati ed orgogliosi – ha chiosato il dg della storica azienda vitivinicola trevigiana, Domenico Scimone – per aver rappresentato il territorio del Prosecco in un ateneo così prestigioso come la Cornell University di New York”.

continua a leggere sul sito di riferimento