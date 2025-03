A Cortina premiato “A domani” di Emanuele Vicorito

Successo al festival delle Dolomiti per il “cinema breve made in Campania” e grande interesse per le iniziative della Film Commission Regione Campania

Con “A domani”, ambientato tra i ragazzi di Nisida, Emanuele Vicorito sbanca a Cortinametraggio. “Miglior Corto Assoluto” della 20esima edizione del festival del cinema breve di Cortina, ideato e presieduto da Maddalena Mayneri, il corto di Vicorito si aggiudica anche il Premio Young Frecciarossa, il Premio Rai Cinema Channel e il Premio del Pubblico, confermandosi come l’opera più amata di questa edizione.

Raccontando con delicatezza e profondità, il contrasto tra prigionia e libertà, tra colpa e speranza, “A domani” mostra in un bianco e nero che amplifica le emozioni, “il viaggio interiore di un ragazzo recluso, che riesce a riappropriarsi di un frammento di umanità”.

Una vittoria importante e prestigiosa che sottolinea il grande interesse per il “cinema breve made in Campania” e che trova riscontro nel vivo e caloroso successo con cui pubblico e critica hanno accolto, oltre al vincitore, anche le opere “Sharing is Caring” di Vincenzo Mauro (menzione speciale nelle sezioni Migliore e Mestieri del Cinema del concorso) e “Nereide” di Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi, girate a Napoli per i 160 anni della Guardia Costiera e scelto tra i sei speciali progetti del festa delle dolomiti.

Molto lusinghieri in termini di partecipazione, e di attenzione, anche gli esiti dell’incontro dedicato alla presentazione delle iniziative della Film Commission Regione Campania, tra quelle realizzate e quelle avviate, rese note a Cortina dal Presidente Titta Fiore e dal Direttore Maurizio Gemma.

“Cortinametraggio è un’occasione importante per accendere una luce sul settore – sottolinea Titta Fiore -e offrire una meritata visibilità alle opere di tanti giovani talenti e al lavoro che realizzano sul nostro territorio.

Allo stesso tempo, il festival, privilegiata vetrina nazionale del cinema breve, fornisce una preziosa opportunità per illustrare ai tanti operatori dell’industria cinematografica presenti a Cortina il lavoro ei risultati conseguiti in questo ambito dalla Film Commission Regione Campania che quest’anno, proprio come il festival, festeggia i vent’anni di attività”.

In due decenni di impegno sul territorio a favore del mondo dell’audiovisivo la FCRC ha assistito e sostenuto la realizzazione di oltre 200 cortometraggi, molti dei quali realizzati da giovani autori e piccole società di produzione.

Il “cinema breve” è stato il banco di prova che ha consentito a tanti nuovi talenti, come Guido Lombardi, Nicolangelo Gelormini, Edgardo Pistone, Francesco Prisco, Valerio Vestoso, Edoardo De Angelis e il collettivo The Jackal, di iniziare un percorso creativo e artistico che oggi li vede protagonisti affermati del cinema e dell’audiovisivo italiano.

“Dal 2017 ad oggi – aggiunge Maurizio Gemma – quasi 100 progetti di cortometraggi di finzione, ma anche di animazione, hanno avuto accesso ai finanziamenti regionali che a breve saranno rinnovati attraverso la pubblicazione di un nuovo bando pubblico”.

Nella foto in alto la premiazione; nella foto in basso Titta Fiore e Maurizio Gemma