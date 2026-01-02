a-crans-montana-“fiamme-e-panico,-sembrava-un-film-dell’orrore”:-il-racconto-dei-sopravvissuti

(Adnkronos) – ”Sembrava un film dell’orrore”. Così un testimone, Adrien, ha descritto quello che ieri sera ha visto dall’esterno del locale di Crans-Montana dove si è sviluppato un incendio mortale. “Ho visto fumo, un fumo bianco, grande e molto denso” uscire dal bar Le Constellation, ha raccontato a Bfmtv.

“Abbiamo visto le fiamme dopo cinque, dieci minuti e la gente uscire in preda al panico, rompendo le finestre, uomini sofferenti e donne con i vestiti bruciati, che piangevano, urlavano, persone che non sapevano se i loro cari fossero dentro”, ha detto parlando di “genitori arrivare in auto a tutta velocità, preoccupati di dove fossero i loro figli” e “sembrava un film dell’orrore”.

“In pochi secondi, l’intera discoteca è stata avvolta dalle fiamme”, hanno raccontato Emma e Albane che si trovavano all’interno del locale quando è scoppiato l’incendio e hanno visto il soffitto “in legno” prendere fuoco. “Siamo corsi fuori tutti urlando e correndo”, hanno raccontato descrivendo ”il panico più totale”. Cadute durante la calca, hanno raccontato che “qualcuno ha rotto una finestra per far uscire la gente” e hanno confermato che i vigili del fuoco e la polizia sono arrivati ​​nel giro di pochi minuti.

Victoria, una giovane donna francese che si trovava nel bar dove è avvenuto l’incidente, ha raccontato a Bfmtv che le fiamme si sono poi propagate molto rapidamente. Riuscita a uscire illesa dal bar, ha allertato i buttafuori all’esterno che sono poi scesi per cercare di spegnere le fiamme.

Oscar, 19 anni, ha detto che i volti di alcune persone erano “completamente scomparsi”. L’adolescente aveva cercato di entrare nel locale prima dell’incendio, ma era troppo affollato ed è rimasto fuori, salvandosi. “C’era panico totale. Molte persone cercavano di scappare. La gente batteva contro le finestre, urlava. Sembrava un film dell’orrore”, ha raccontato a Sky News.

”Penso che le finestre fossero troppo spesse. Poi la gente cadeva l’una sull’altra mentre usciva. Alcune persone avevano il volto completamente bruciato, come se fossero completamente scomparse”, ha aggiunto. “Penso che l’adrenalina abbia fatto sì che non sentissero più nulla, perché erano completamente, totalmente ustionati e non sentivano più nulla”, ha affermato.