A Damasco membri del partito Baath consegnano le armi ai ribelli

“Costretti a iscriverci per trovare lavoro”, “Partito era cambiato”

Damasco, 12 dic. (askanews) – Membri del partito Baath – il partito pan-arabo e social-nazionalista fondato alla fine degli anni 40 e rimasto al potere in Siria come partito unico sotto il regime della famiglia Assad – consegnano le armi ai ribelli il giorno dopo che le attività sono state sospese “fino a nuovo ordine” e tre giorni dopo la caduta del presidente siriano Bashar al-Assad. Ci troviamo nella sede di Damasco del Partito, anche qui c’è una testa decapitata di una statua dell’ex presidente Hafez e i ritratti di Assad figlio strappati dalle pareti.”Ero un membro del Partito Baath arabo – spiega Firas Zakaria ad Afp – e mi è stato chiesto di deporre la mia arma. Ho detto di sì, perché ciò è necessario per la sicurezza del Paese, non ho nessun problema a farlo”.”Eravamo obbligati a unirci al partito Baath se volevamo trovare un qualsiasi lavoro nel Paese, eravamo obbligati a essere membri del partito”, aggiunge.”Unirci al partito era obbligatorio: se non stavi con loro, eri considerato contro di loro”, aggiunge un altro membro, Maher Semsmieh.”Ero giovane quando mi sono unito al partito Baath, ero in terza. Il partito era genuino, ma poi è cambiato e non è più lo stesso Baath”, spiega un residente di Damasco, Moqbel Abdulatif. “Il vero partito Baath riguardava amore, socialismo e uguaglianza. Questi sono i principi del partito che conosco, il partito socialista, ovviamente, non quello feudale”.