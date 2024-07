a-de-cecco-finaziamento-da-25-mln-di-unicredit-sace-per-transizione-green

Sostegno a 5 anni destinato a impianti di Fara San Marino e Ortona

Milano, 3 lug. (askanews) – UniCredit sostiene gli investimenti del pastificio De Cecco di Fara San Martino con un finanziamento Futuro sostenibile plus di 25 milioni di euro, della durata di 5 anni, assistito dalla garanzia Futuro di Sace. Il finanziamento, spiega l’istituto, è destinato agli investimenti in area operation con due obiettivi: l’automazione per il miglioramento dell’efficienza industriale e ulteriori passi per la transizione energetica. Gli investimenti interesseranno entrambi gli stabilimenti produttivi italiani vale a dire quello di Fara San Martino e quello di Ortona.

Il gruppo De Cecco, nato nel 1831, opera oggi a livello globale: i suoi prodotti, pasta, olio, sughi e salse, pesti, derivati del pomodoro e bakery, sono venduti in Italia ed in oltre 100 Paesi nel mondo. L’azienda ancora oggi è sotto il controllo della famiglia del fondatore, con la quarta generazione di amministratori.

Con questo finanziamento UniCredit intende supportare le imprese che si impegnano a migliorare il proprio profilo di sostenibilità, grazie al conseguimento di risultati basati su criteri Esg. È prevista fin dall’inizio una riduzione del tasso applicabile al finanziamento per l’impresa che in sede di stipula si impegna a misurare la propria performance Esg attraverso specifici indicatori, scegliendo almeno due obiettivi, di cui uno in ambito environmental (o ISO connesse a environmental). I due obiettivi individuati per il finanziamento alla F.lli De Cecco sono entrambi nella macro area ambientale e relativi all’aumento della quota di energia proveniente da fonti rinnovabili e della percentuale di rifiuti riciclati/recuperati sul totale dei rifiuti generati.

“Il tema della sostenibilità – commenta Roberto Fiorini, regional manager centro di UniCredit – è strategico per la F.lli De Cecco. Di conseguenza, questa operazione ha per noi una grande valenza simbolica perché il nostro intervento, al di là della sua ratio finanziaria, ci permette di supportare una realtà che da sempre ha creduto nella sostenibilità quale direttrice di sviluppo, investendo in innovazione e ricerca, sulle strutture e sul proprio capitale umano, con ritorni concreti per lo sviluppo del territorio”. “L’ambiente e l’innovazione fanno parte del Dna della nostra azienda – sottolinea Filippo Antonio De Cecco, presidente del gruppo – Lo scorso anno ci siamo sottoposti a rating Esg ottenendo un punteggio di fascia alta a conferma dell’attenzione ai tre pilastri della sostenibilità. Con particolare riferimento all’ambiente fanno parte della nostra storia le centrali idroelettriche attive dal 1905 e ora i nuovi impianti fotovoltaici. Proseguiremo su questa strada e continueremo ad investire in innovazione e ricerca per lo sviluppo dell’azienda”.

(foto tratta dal sito De Cecco)