a-‘domenica-in’-la-sorpresa-di-valeria-marini-per-la-mamma,-che-non-la-prende-bene:-“me-ne-vado”

ROMA – Mara Venier non è riuscita a riportare la pace tra Valeria Marini e la madre Gianna Orrù. Nonostante la puntata organizzata ad hoc con tanto di ‘Carramba che sorpresa’, tra le due, in lite da mesi, nulla è cambiato. Invitata in trasmissione per parlare della sua vita e della truffa in cui è caduta, perdendo oltre 300mila euro, Gianna Orrù, 87 anni, ha raccontato anche di non parlare più con la sua Valeria da settembre, omettendo scientemente i motivi della lite, perché “i panni sporchi si lavano in famiglia”. Per questo, quando la ‘zia’ Mara, a sorpresa, ha fatto entrare in studio Valeria Marini che aspettava dietro le quinte, le donna si è molto alterata dicendo “me ne vado”. A nulla sono valsi i tentativi della figlia che le ha chiesto scusa e tentato di abbracciarla. Tutto respinto: baci e abbracci, anzi, Valeria Marini si è beccata pure un “stai zitta”.

💥 Tensione a Domenica In Gianna Orrù minaccia di lasciare lo studio all’ingresso (a sorpresa) della figlia Valeria Marini. Le due non si parlano da settembre e l’incontro in diretta ha gelato lo studio. #DomenicaIn #ValeriaMarini #GiannaOrrù #MaccheTivù #AltaTensione pic.twitter.com/3gFWUuMZnZ— MaccheTiVu (@macchetivu) April 13, 2025

Naufragato ogni tentativo di far tornare il sereno tra le sue due ospiti, Mara Venieri l’ha buttata sul ridere: “Io non so più dove buttarmi per cercare di mettere un attimo di pace tra di voi”. “Quante mamme conosci che lasciano tutto, perdono tutto per correre dietro ad una figlia. Io ho dato sempre priorità ai miei figli”, ha replicato Orrù. “Io vorrei che mia mamma riprendesse la sua serenità e la sua forza perché se lo merita”, ha detto Valeria Marini. “Tutte parole al vento”, le ha ribattuto la signora, visibilmente scocciata.

