A Dubai al via la settimana delle Marche: firmato il memorandum

ANCONA – Al via questa mattina la settimana delle Marche all’Expo di Dubai. Il programma di eventi è stato presentato nel corso di un’iniziativa a cui hanno preso parte, dagli Emirati Arabi, il vicepresidente della Regione Marche, Mirco Carloni, ed in collegamento da palazzo Raffaello il governatore Francesco Acquaroli e il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini. Nel corso dell’evento a cui ha preso parte, sempre in collegamento, anche il commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini è stato firmato un memorandum di intesa tra Regione, Camera di commercio delle Marche e Camera di Dubai, per promuovere la cooperazione economica e gli scambi commerciali.

“La firma di oggi con la Camera di commercio di Dubai è un atto formale per rafforzare e rilanciare l’amicizia profonda che ci lega da tanti anni agli Emirati Arabi Uniti- spiega Carloni che, dopo la firma, ha partecipato ad un meeting con il presidente della Camera di Dubai per prendere accordi di scambio commerciale-. Il nostro auspicio è che questo accordo possa far nascere delle relazioni, uno sviluppo per le nostre imprese e anche una collaborazione e un’attrazione di investimenti”.

Il memorandum intende promuovere la conoscenza dei due sistemi economici e produttivi per renderli reciprocamente attrattivi attuando strategie promozionali condivise: favorire una maggiore conoscenza dei rispettivi mercati e delle opportunità presenti di sviluppo delle relazioni economiche e commerciali, promuovere attività di internazionalizzazione dei rispettivi sistemi economici territoriali, sostenere programmi di attrazione di investimenti diretti o mediante partecipazioni in joint/venture di imprese marchigiane o emiratine, sia nelle Marche sia negli Emirati, promuovere la partecipazione a fiere ed eventi espositivi, realizzare missioni, incoming di delegazioni, incontri tra imprese e potenziali investitori, contribuire allo sviluppo delle relazioni tra le istituzioni di livello universitario nei settori della ricerca scientifica e tecnologica e nel campo dell’alta formazione professionale e favorire la promozione turistica dei rispettivi territori anche mediante il coinvolgimento di operatori di settore.

“Quello che ci prefissiamo con questo accordo- conclude Carloni- è di riuscire a mettere in campo il meglio che le Marche sanno fare attraverso anche le Università e le imprese innovative, e iniziare una relazione e uno scambio di reciproca soddisfazione”.

La missione marchigiana a Dubai, nel segno del nuovo brand ‘Marche land of excellence’ comprende oltre 100 soggetti: 30 imprese coinvolte nella realizzazione di 19 eventi promozionali a Dubai a valere su un bando di promozione e internazionalizzazione, 15 imprese coinvolte nel Padiglione Italia con progettualità di carattere internazionale, 20 imprese rappresentate dal cluster della nautica, 40 imprese artigiane Made in Italy coinvolte in progettualità da parte delle associazioni di categoria, 4 Università e molti studenti sia universitari che di scuole superiori.

“Stiamo lavorando ad una forte operazione di branding che possa caratterizzarci in tutto il mondo- conclude Carloni- associando la nostra Regione alla parola eccellenza”.

ACQUAROLI: “DIALOGO CON EMIRATI FORIERO DI OPPORTUNITÀ”

“Rilanciamo un importante dialogo con gli Emirati Arabi. Un dialogo che può essere foriero di opportunità reciproche su cui poter costruire una strategia precisa”. Così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, presenta il memorandum sottoscritto oggi a Dubai tra Regione, Camera di commercio Marche e Camera di commercio di Dubai, in occasione della presentazione degli eventi in programma all’Expo per la Settimana delle Marche.

“Torniamo a dialogare con gli Emirati Arabi- aggiunge Acquaroli- proiettando le Marche in un panorama internazionale. Si apre la Settimana delle Marche ad Expo Dubai, arriva in un momento dove si può iniziare ad essere di nuovo ottimisti, con concretezza ed un rinnovato entusiasmo. Per la nostra Regione è una opportunità enorme che ci fa riavvicinare agli Emirati, riallacciando un antico rapporto di amicizia basato su contatti importanti, relazioni proficue, che possono ora, anche grazie alla firma del memorandum, riprendere dei percorsi per costruire un futuro di opportunità reciproche per i nostri territori, per le nostre economie e per le nostre imprese”. Le bellezze paesaggistiche, culturali e monumentali delle Marche e l’alto valore delle sue imprese sono racchiuse nel brand scelto dalla Regione per la Settimana delle Marche ad Expo: Marche land of excellence. “La nostra regione sa offrire un’armonia unica che mette insieme il nostro paesaggio, la grande capacità produttiva, le nostre eccellenze agroalimentari, arte, cultura e tradizione- conclude Acquaroli-. Per noi questa vetrina è importante perché riesce a mettere il nostro territorio e le nostre imprese nelle condizioni di poter cogliere questa opportunità internazionale. Le Marche hanno un grande margine di crescita e sono capaci di sorprendere chi ci scopre per la prima volta. Quando qualcuno viene nella nostra regione difficilmente non torna o torna a casa con un pensiero negativo che ci riguarda. Credo che la migliore promozione per noi sia poterci vivere”.

SABATINI: “MEMORANDUM PIETRA MILIARE RAPPORTI MARCHE-EMIRATI”

“L’accordo tra la Camera di commercio di Dubai e la Camera di commercio delle Marche firmato oggi non è una formalità, ma una pietra miliare a sancire una collaborazione orientata allo sviluppo, alla sostenibilità e al business”. Così il presidente della Camera di commercio delle Marche, Gino Sabatini, definisce il memorandum sottoscritto oggi a Dubai tra i due enti camerali e la Regione in occasione della presentazione degli eventi in programma per la Settimana delle Marche all’Expo. Il numero uno dell’ente camerale regionale ha anche un’idea precisa su quali possano essere i settori più interessati. “Tutte le filiere fiore all’occhiello dell’economia marchigiana- spiega Sabatini-. Tutto quello che riguarda il sistema casa come ad esempio il mobile, l’illuminazione o l’arredo e poi la moda penso a tessile-abbigliamento-calzatura fino all’agroalimentare e al sistema delle start up innovative. Questo protocollo va a valorizzare il modello marchigiano da mettere in campo. Una pietra miliare per i rapporti futuri. La Cciaa sarà sempre al fianco di qualsiasi iniziativa che valorizza il mondo produttivo delle Marche”. Presenti all’evento numerose autorità emiratine tra cui il presidente della Camera di commercio di Dubai H.E. Hamad Buamim, il vicepresidente con delega alle Relazioni internazionali Mr. Hassan Al Hashemi e di H. E. Sultan Al continua a leggere sul sito di riferimento