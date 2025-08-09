sabato, 9 Agosto , 25
A Dubai la "Mallathon" maratona nel mall con l'aria condizionata

A Dubai la “Mallathon” maratona nel mall con l’aria condizionata

A Dubai la "Mallathon" maratona nel mall con l'aria condizionata
All’esterno ci sono temperature che a volte superano i 50 gradi

Dubai (Emirati Arabi Uniti), 9 ago. (askanews) – Mentre all’esterno il caldo è insostenibile, un enorme centro commerciale (mall) di Dubai risuona del rumore delle scarpe da ginnastica di centinaia di persone che partecipano a una “Mallathon”, una gara indoor in ambiente climatizzato. Correre all’aperto durante l’estate nel Golfo, una delle regioni più calde del mondo dove le temperature a volte superano i 50 °C, è difficile e per molti diventa pericoloso. . “All’interno del centro commerciale abbiamo l’aria condizionata, il pronto soccorso, l’acqua… c’è tutto ciò di cui hai bisogno”, dice Menna, un’egiziana di 36 anni che vive a Dubai da 15 anni.

