AGI – Agli atti dell’indagine della Procura di Bergamo sulla gestione della pandemia nella provincia più colpita, c’è un ‘Appunto’ datato primo agosto 2018 inviato dal direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, Claudio D’Amario, all’allora ministro della Salute, Giulia Grillo, in cui si da’ conto della “necessità di predisporre un nuovo piano nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale”.

“Ci vuole un approccio che enfatizzi la prevenzione”

Il documento, letto dall’AGI, esordisce sottolineando che “la pianificazione e la preparazione sono essenziali per il Paese per attenuare il rischio e l’impatto di una pandemia e per gestirne la risposta” e sottolinea che “i nuovi orientamenti,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A due ministri della Salute fu scritto che era “necessario un piano pandemico” proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento