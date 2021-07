A due passi dal Colosseo un murale per Raffaella Carrà con la bandiera arcobaleno

ROMA – A Roma spunta un murale dedicato a Raffaella Carrà, a due passi dal Colosseo e nella zona della Gay Street di via San Giovanni in Laterano, con la bandiera arcobaleno e il fumetto “Meno silenzio, più rumore”, che cita uno dei tanti successi dell’artista scomparsa lo scorso 5 luglio. Un’iniziativa che riceve il plauso di Fabrizio Marrazzo, candidato sindaco di Roma e portavoce nazionale del Partito Gay per i diritti LGBT+ Solidale, Ambientalista e Liberale. “Oggi ho scoperto con piacere – scrive Marrazzo in una nota – che dei suoi fans le hanno già fatto un murale con il suo volto e la bandiera arcobaleno del movimento LGBT+ proprio nella Gay Street di Roma vicino al Colosseo. Un segnale importante da parte della nostra comunità, alla quale lei è stata sempre vicina, e della città di Roma dove lei ha vissuto e lavorato. Pertanto chiedo al Comune di Roma di non cancellarlo, ma di autorizzarlo anche se gli autori sono ignoti”. In realtà, l’artista che ha realizzato l’opera è Mr Churro, come si può notare dai suoi profili social.

“Le scritte sui muri non autorizzate sono da condannare – ha sottolineato Marrazzo – ma in questo caso è una piccola opera d’arte spontanea che va apprezzata. Roma come altre capitali Europee deve fornire spazi per valorizzare gli street artist. Da eletto un mio primo impegno sarà quello di dedicare il tratto di strada vicino al Colosseo, da noi ribattezzato Gay Street, a Raffaella Carrà, un’idea condivisa da gran parte della nostra comunità LGBT+. Il comune di Madrid – ricorda Marrazzo – le ha già dedicato una strada nel suo quartiere LGBT+”.

