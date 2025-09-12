a-elisa-il-green-gardians-2025-per-suo-impegno-(reale)-per-l’ambiente

Roma, 12 set. (askanews) – Dopo il successo di San Siro che in queste ore ha portato Elisa a conquistare anche il Green Guardians 2025 (prestigioso premio internazionale assegnato dalla rivista inglese IQ Magazine agli artisti che si sono distinti per un impegno reale e concreto nel campo della sostenibilità ambientale. Un riconoscimento importante, che arriva dopo anni di progetti, azioni e scelte consapevoli), la cantautrice annuncia un nuovo capitolo del suo viaggio live.

Alla tournée “Elisa Palasport Live 2025”, che prenderà il via a novembre, si aggiungono nuovi appuntamenti nella primavera del 2026.

Prodotto e organizzato da Friends and Partners, il tour segna il ritorno di Elisa nei palazzetti a sette anni di distanza dall’ultima volta. Un ritorno atteso, che si è trasformato in un vero e proprio abbraccio da parte del pubblico: molte città raddoppiano, nuovi appuntamenti si aggiungono.

Le nuove date annunciate toccheranno alcune tra le principali città italiane e, per la grande richiesta, vedranno numerosi ritorni: Jesolo (24 aprile), Milano (26 aprile), Torino (29 aprile), Bologna (2 maggio), Firenze (3 maggio), Roma (5 maggio), Bari (7 maggio) e Eboli (9 maggio). Un’estensione naturale di un tour già attesissimo, che nell’autunno 2025 toccherà: Mantova, Firenze, Roma, Bologna, Bari, Eboli, Milano e Torino.

Le prevendite per i nuovi appuntamenti saranno disponibili in anteprima per il fanclub a partire dalle 14 di sabato 13 settembre. La vendita generale si aprirà invece alle 14 di lunedì 15 settembre, su ticketone.it e in tutti i punti vendita abituali.