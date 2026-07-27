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A Eva & Franco Mattes il Premio Michetti 2026
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A Eva & Franco Mattes il Premio Michetti 2026

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L’opera all’interno della mostra Cosmovisions

Chieti, 27 luglio 2026 – “Per la ricerca anticipatrice che intreccia media art, performance, installazione e pratiche di rete; per il rigore critico con cui indagano le trasformazioni dell’identità, dell’immagine, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nella cosmovisione digitale; e per la capacità di coniugare ironia, profondità concettuale, innovazione formale e dimensione emozionale nell’affrontare alcune delle questioni centrali della contemporaneità, ampliando i confini delle pratiche artistiche” il settantasettesimo Premio Michetti è stato assegnato all’unanimità al duo Eva & Franco Mattes per l’opera Are You Still There? del 2025, video generato con intelligenza artificiale che affronta con ironia e profondità critica le trasformazioni dell’identità, della sorveglianza e delle dinamiche del potere nell’ecosistema digitale. La giuria – presieduta da Cristiana Perrella e composta da Andrea Viliani, Carla Subrizi, Franco Pomilio e Pier Luigi Sacco – ha inoltre attribuito una menzione speciale a Danilo Correale per Equivalent Units del 2017, riconoscendone la sensibilità creativa e il rigore interdisciplinare nell’analisi delle trasformazioni del lavoro, delle economie contemporanee e delle strutture sociali.La cerimonia di premiazione ha inaugurato Cosmovisions, la mostra della settantasettesima edizione del Premio Michetti, aperta al pubblico dal 26 luglio al 13 settembre 2026 al Museo Michetti MuMi di Francavilla al Mare. Curata da Nicolas Bourriaud e Massimiliano Scuderi, l’esposizione riunisce venti artisti italiani e internazionali con quarantotto opere tra installazioni, video e lavori multimediali che riflettono sulle profonde trasformazioni introdotte dall’intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle tecnologie digitali, interrogando il rapporto tra innovazione, ecosistema umano e ambiente naturale.La presidente della giuria, Cristiana Perrella, il presidente della Fondazione Michetti Pier Luigi Sacco e il curatore della mostra Cosmovisions Massimiliano Scuderi commentano l’assegnazione del premio.

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