PALERMO (ITALPRESS) – L’azienda dolciaria Fiasconaro di Castelbuono, nel cuore del parco delle Madonie, è stata selezionata dall’Istituto Bancario Intesa San Paolo fra oltre 4.000 imprese candidate all’edizione 2020 del Premio “Imprese vincenti”.

“Un importante riconoscimento alle medie imprese di eccellenza del Made in Italy che – si legge in una nota -, con determinazione e talento manageriale, lottano ogni giorno per salvaguardare l’eccellenza italiana, la ricchezza ed il rilancio dei diversi Territori nel nostro Paese”.

“Ricevere questo riconoscimento – ha commentato con soddisfazione il maestro Nicola Fiasconaro – ci rende particolarmente orgogliosi perchè è un premio rappresentativo del nostro Dna,

L’articolo A Fiasconaro il premio “Imprese Vincenti” di Intesa San Paolo proviene da Notiziedi.

