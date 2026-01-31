a-“fieragricola-2026”-agritech-e-monitoraggio-per-il-lavoro-in-campo

Milano, 31 gen. (askanews) – Fieragricola 2026 ospiterà anche soluzioni di digital farming e agritech applicate al monitoraggio delle colture, alla viticoltura di precisione, alla gestione dell’acqua e alla difesa fitosanitaria. Tra i soggetti presenti a Veronafiere dal 4 al 7 febbraio figura il Gruppo Diagram, che partecipa attraverso Netsens, società del gruppo attiva nell’ambito delle tecnologie IoT e dellì’elaborazione dei dati a supporto delle decisioni agronomiche.

“I recenti eventi catastrofici che hanno colpito l’Italia ci dicono che non abbiamo più a che fare con episodi occasionali. Occorre intervenire: l’agritech è una risposta” ha affermato l’Ad di Diagram, Roberto Mancini, spiegando che “‘Fieragricola’ è il contesto ideale per dimostrare come le tecnologie digitali possano essere applicate direttamente in campo, offrendo agli agricoltori strumenti pratici per migliorare l’efficienza operativa, ridurre l’impatto ambientale e rafforzare la competitività delle filiere agroalimentari”.

Tra le soluzioni indicate da Netsens rientra il monitoraggio automatico di insetti e patogeni, con dati raccolti sul campo ed elaborati assieme a quelli delle centraline di controllo. La piattaforma LiveData gestisce oltre 500mila dati ogni ora provenienti da più di 75 mila sensori installati, restituendo informazioni destinate al supporto delle decisioni agronomiche. Sono previste anche trappole digitali, tra cui SpyFly, oltre a sistemi e centraline per l’agricoltura di precisione. I sistemi rilevano in modo continuativo parametri meteo-climatici e agronomici e sono proposti per la programmazione degli interventi. Un capitolo riguarda la viticoltura di precisione, con strumenti per la gestione del vigneto, la pianificazione degli interventi agronomici e la difesa fitosanitaria.

Netsens presenterà inoltre sistemi per l’irrigazione basati su monitoraggio in tempo reale dell’umidità del suolo e delle condizioni ambientali, con automazione dei cicli irrigui. Per il mese di febbraio l’azienda ha comunicato che proporrà pacchetti integrati di strumenti orientati alla difesa fitosanitaria e alla prevenzione dei rischi climatici e degli attacchi patogeni, combinando stazioni e trappole IoT.

Durante la fiera sono previste presentazioni di casi applicativi e dimostrazioni delle tecnologie in campo rivolte ad agricoltori, tecnici e operatori.”L’IA, quando applicata in modo concreto e basato su dati misurabili, rappresenta un supporto strategico per il settore agricolo, non con l’obiettivo di sostituire l’esperienza dell’agricoltore – ha concluso Mancini – ma di valorizzarla, contribuendo all’anticipazione dei rischi e al miglioramento della sostenibilità economica e ambientale delle produzioni”.