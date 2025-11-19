A Firenze si chiude il Convegno europeo sulla sostenibilità dei servizi per gli studenti universitari

FIRENZE- Si è concluso, all’Auditorium di Santa Apollonia a Firenze, il convegno internazionale ‘Sustainability & University Housing: Best Practices in Student Affairs’, che ha riunito per due giornate gli organismi per il diritto allo studio universitario italiani ed europei. L’evento è stato organizzato da ANDISU – Associazione Nazionale degli Enti per il Diritto allo Studio Universitario, in collaborazione con ECStA – European Council for Student Affairs e con l’Azienda Regionale per il Diritto allo Studio Universitario della Toscana (DSU Toscana).

UN CONFRONTO EUROPEO SULLE BUONE PRATICHE PER LA VITA STUDENTESCA

Il programma ha coinvolto rappresentanti di enti e istituzioni provenienti da diversi Paesi dell’Unione Europea — tra cui Germania, Francia, Belgio e Repubblica Ceca — che hanno portato contributi sulle principali sfide che riguardano la sostenibilità dei servizi dedicati alla comunità studentesca, dalla ristorazione alle politiche abitative.

La prima giornata ha visto lo svolgimento dei workshop dedicati alla ristorazione universitaria sostenibile e alle soluzioni innovative nell’housing studentesco, coordinati rispettivamente da Enrico Carpitelli, direttore del DSU Toscana, e da Emilio Di Marzio, presidente ANDISU e vicepresidente ECStA.

Tra i relatori figuravano, tra gli altri, Luigi Vella (DSU Toscana), Valeria Polzonetti (Università di Camerino), Pietro Pisu (ERSU Sassari), Gabriel Soleil (Cnous – Francia), Jutta Berger (StW Ulm – Germania), Miroslava Hurdova (Charles University – Praga), Gabriele Verza (ESU Padova), Manuela Manenti (Housing Universitario – MUR), Maurizio Carvelli (Associazione Residenze Universitarie Italiane), Roberta Piano (EDISU Piemonte), Michele Suriani (ADSU L’Aquila) e Matthias Anbuhl (Deutsches Studierendenwerk – Germania).

Durante il confronto, i delegati italiani hanno illustrato il percorso avviato con l’elaborazione delle Linee guida per la Ristorazione Universitaria Sostenibile, evidenziando come l’obiettivo sia quello di omogeneizzare le procedure di acquisto, qualificare i processi produttivi e promuovere una ristorazione attenta alla dieta mediterranea, all’impatto ambientale e alla qualità del servizio.

Il presidente del DSU Toscana, Marco Del Medico, ha sottolineato il valore strategico del dialogo europeo, evidenziando come la condivisione di esperienze contribuisca a migliorare i servizi rivolti agli studenti e a rendere più consapevoli e sostenibili i processi produttivi e organizzativi. Dal confronto è emersa la volontà comune di consolidare pratiche condivise sul recupero degli scarti, sulla scelta delle derrate e sull’efficientamento delle cucine universitarie.

FOCUS SULLE RESIDENZE UNIVERSITARIE

La seconda giornata è stata dedicata al workshop su “Sostenibilità nelle Residenze Universitarie”, nuovamente coordinato da Enrico Carpitelli, con gli interventi di Andrea Franci (DSU Toscana), Simone Foglio (DiscoLazio), Antoine Bloquet (Crous Reims) e Marie-Amelie Minnaert (Università di Ghent).

Gli esperti hanno analizzato strategie e soluzioni per la gestione e la riqualificazione delle residenze universitarie, con particolare attenzione agli strumenti per ridurre i consumi energetici, migliorare il comfort abitativo e rispondere alla crescente domanda di alloggi per studenti. Dai contributi internazionali è emersa la necessità di investire in edifici più efficienti, tecnologie di gestione avanzate e modelli organizzativi che mettano al centro la sostenibilità ambientale e sociale.

VERSO UN MODELLO EUROPEO CONDIVISO

Nel corso dei lavori, Emilio Di Marzio ha evidenziato come l’obiettivo di ANDISU sia costruire, insieme ai partner europei, un modello comune per la qualità dei servizi rivolti agli studenti. L’armonizzazione degli standard, la cooperazione tra enti e lo scambio di buone pratiche rappresentano, secondo il presidente, strumenti essenziali per rafforzare il diritto allo studio a livello europeo e per contribuire allo sviluppo di un sistema più equo, sostenibile e accessibile.

Il convegno si è chiuso con un impegno condiviso dagli organismi italiani ed europei a proseguire nella definizione di percorsi comuni per innovare i servizi universitari, migliorare la sostenibilità delle strutture e contribuire al benessere degli studenti, rafforzando il ruolo dell’Europa come spazio di cooperazione e crescita per le nuove generazioni.

