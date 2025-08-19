A Firenze sold out il concerto organizzato da Pelù per la Palestina

FIRENZE – Sono sold out i biglietti per ‘S.O.S. PALESTINA!’, il concerto all’anfiteatro delle Cascine di Firenze del prossimo 18 settembre nato dalla volontà di Piero Pelù di raccogliere fondi e aiutare Medici senza Frontiere nelle attività di soccorso della popolazione palestinese.

“Alla ‘chiamata alle arti’ di Pelù hanno risposto gli Afterhours, la Bandabardò, Emma Nolde, i Fast Animals and Slow Kids, Ginevra Di Marco e i Tre Allegri Ragazzi Morti. Mentre la locandina dell’iniziativa è stata curata da Zerocalcare. A questi nomi se ne aggiungeranno altri nel corso delle prossime settimane, tutti uniti da un unico scopo: aiutare le vittime del genocidio in atto in Palestina”, si spiega.

“In Palestina è in atto un vero e proprio massacro-genocidio della popolazione civile che ha una lunghissima e controversa storia alle spalle”, evidenzia Pelù. “Ancora oggi, in questo preciso momento, il governo israeliano sionista di Netanyahu prosegue il suo impunito e megalomane massacro di bambini, donne, uomini, medici, giornalisti, operatori umanitari. La Palestina va aiutata con la massima urgenza”. Da qui l’idea del concerto per sostenere Medici senza frontiere.

“Anche chi non potrà fisicamente venire a Firenze potrà acquistare il biglietto per mandare un aiuto concreto a Medici senza Frontiere e dunque alla popolazione palestinese”, conclude l’artista. Il ricavato della vendita dei biglietti, al netto come sempre dei costi vivi dell’evento, andrà al 100% a Medici senza frontiere. Tutti gli artisti parteciperanno a titolo gratuito, senza quindi percepire compenso.

