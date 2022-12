A Firenze vietati i botti di Capodanno, “proteggiamo la città e gli amici animali”

FIRENZE – A Capodanno niente botti a Firenze. Il Comune punta sul divertimento con il ritorno dopo il Covid delle feste in quattro piazze del centro storico (senza ‘concertone’), “ma in sicurezza”. Così il sindaco, Dario Nardella, in accordo con la Prefettura ha firmato un’ordinanza ad hoc “che impone alcune misure di prevenzione” per la notte di San Silvestro. L’atto in questione vieta, dalle 19 del 31 dicembre e fino alle 7 del primo dell’anno, “la detenzione o l’esplosione di botti o petardi in tutti gli spazi pubblici o accessibili al pubblico del centro abitato di Firenze”.

PER I TRASGRESSORI MULTE FINO A 500 EURO

Oltre a questo, il Comune stoppa la vendita o l’asporto di bevande in contenitori di vetro (anche i bicchieri) in tutta l’area Unesco. Il vetro, in pratica, sarà concesso solo ai tavoli dei locali o per la consumazione al banco. E non si potrà andare in piazza avendo con sé bombolette con spray urticanti.

“Anche quest’anno abbiamo deciso di vietare a Capodanno i botti in tutte le aree pubbliche della città. Rispettiamo la città, tuteliamo la sicurezza delle persone e proteggiamo i nostri amici animali. E visto che non è facile controllare tutto il territorio, palmo a palmo, mi affido al senso di responsabilità di tutti”, sottolinea il sindaco. Palazzo Vecchio, infine, ricorda che per i trasgressori delle misure possono scattare le sanzioni con multe fino a 500 euro e il sequestro delle cose illegittimamente detenute.

