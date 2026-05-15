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A Flavio Bolsonaro i soldi del banchiere arrestato: nessun “illecito”
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A Flavio Bolsonaro i soldi del banchiere arrestato: nessun “illecito”

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Sostiene di averli usati “interamente” per finanziare film sul padre

Brasilia, 15 mag. (askanews) – Il candidato alla presidenza brasiliana Flavio Bolsonaro nega ogni illecito dopo la diffusione di una registrazione audio in cui chiede del denaro a Daniel Vorcaro, titolare di Banco Master arrestato alla fine del 2025 per uno scandalo di frode multimilionaria. Il senatore, candidato alle elezioni presidenziali di ottobre, avrebbe ricevuto quasi 11milioni di dollari (10,6) da Vorcaro per finanziare un film biografico sulla vita del padre, secondo le rivelazioni di The Intercept Brasil. A Brasilia, arrivando al terminal privato dell’aeroporto per imbarcarsi su un volo diretto a Rio de Janeiro, Bolsonaro Junior ha spiegato: “Ribadisco che non c’è nulla di sbagliato in un investimento privato. E quando si parla di un film, ci si aspetta un ritorno sull’investimento. È una regola consolidata”, ha sottolineato. “È stato tutto usato, interamente utilizzato, per la realizzazione di questo film”, ha aggiunto.Sull’arresto di Vorcaro, fermato mentre tentava di fuggire dal Paese, ha spiegato: “Dal momento in cui è successo quello che è successo, il nostro rapporto si è interrotto definitivamente e da quel momento ho cercato altri investitori”, si è difeso.

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