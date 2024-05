a-foggia-il-16-maggio-prime-previsioni-su-campagna-grano-duro

Torna l’appuntamento con i Durum days della filiera grano-pasta

Roma, 6 mag. (askanews) – Saranno rese note a Foggia il prossimo 16 maggio le prime stime sulla campagna del grano duro. L’occasione sarà il consueto appuntamento annuale con i Durum Days, l’evento internazionale per fare il punto sulla produzione di grano attesa in Italia e nel mondo che si svolgerà presso la Camera di Commercio di Foggia.

L’iniziativa è organizzata e promossa da Assosementi, Cia – Agricoltori italiani, Confagricoltura, Copagri, Fedagripesca Confcooperative, Compag, Italmopa, Unione Italiana Food, con Areté quale partner tecnico, la collaborazione del Crea e la partecipazione in veste di sponsor di Corteva e Basf.

Sono previste due sessioni con relative tavole rotonde, la prima dedicata all’innovazione tecnologica e digitale, la seconda sulle prospettive per la campagna di grano duro 2024/25. Nel pomeriggio avrà luogo il Durum Science Workshop dal titolo “Strumenti e tecniche per fronteggiare le incertezze della filiera cerealicola”.