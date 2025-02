A Fondazione ICA Milano l’ibridazione Grex di Sacha Kanah

La mostra nella project room a cura di PROGETTO LUDOVICO

Milano, 13 feb. (askanews) – Da mercoledi 13 febbraio a sabato 15 marzo 2025 Fondazione ICA Milano presenta Grex, la mostra di Sacha Kanah a cura di PROGETTO LUDOVICO allestita nella project room della Fondazione.Il titolo della mostra, Grex, trae ispirazione dalla botanica e si riferisce alle piante ibride. L’artista adotta questo concetto per esplorare il rapporto tra uomo e natura e per raccontare la propria ricerca sui materiali plastici, da lui trattati come forme miste, a metà tra il vivente e l’inanimato. Sacha Kanah ha descritto il progetto ad Askanews: “Queste sculture Doodles nascono come oggetti industriali standardizzati, oggetti molto simmetrici: erano delle cisterne da mille litri usate. Non mi interessa molto la simbologia di questi elementi quanto quello che poteva essere il loro potenziale a livello chimico, perché questi lavori vengono fondamentalmente sgonfiati. Sono dei contenitori cavi nei quali io creo il vuoto con vari sistemi, dai motori alle reazioni chimiche, e si deformano grazie a degli elementi all’interno che vanno a interrompere la simmetria, come dei germi, come degli organi su cui queste sculture si schiacciano: diventano parte di qualcosa che permette a queste sculture di animarsi. C’è proprio l’idea di ibridazione vera. Mi piaceva l’idea che delle forme così sterili potessero prendere vita, potessero diventare qualcosa che fosse più simile a un organismo.I Grex sono degli organismi unicellulari che quando hanno fame, quando finisce il cibo, si uniscono, diventano un organismo unico e si muovono come uno stormo di uccelli all’unisono: un esempio di situazione in cui l’evoluzione è necessaria alla sopravvivenza, ma poi questa evoluzione non è altro che la trasformazione del corpo”.I Doodles sono tenuti in tensione da valvole socchiuse, dove un micro-spiraglio permette alla forma di rilassarsi nel tempo, compiendo una lenta e continua inspirazione.La mostra Grex è curata da PROGETTO LUDOVICO, piattaforma di ricerca, produzione ed esposizione d’arte legata all’industria. Fondata a Milano nel 2021 da Lorenzo Perini Natali, ha come obiettivo l’indagine del rapporto tra arte e industria e delle espressioni creative che nascono da tale sinergia.Proseguono fino al 15 marzo 2025 negli altri spazi di Fondazione ICA Milano la mostra Wooden Travel dell’artista Augustas Serapinas a cura di Chiara Nuzzi e la bipersonale Lonely Are All Bridges. Birgit Jurgenssen e Cinzia Ruggeri a cura di Maurizio Cattelan e Marta Papini.