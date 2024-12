A Fondi lo Street Food Festival, dal 13 al 15 dicembre

Specialità da gustare in strada tra musica e spettacoli

Roma, 12 dic. (askanews) – Torna nel centro storico di Fondi lo Street Food Festival che si terrà dal 13 al 15 dicembre. Tante le novità per la settima edizione in termini di proposte gastronomiche, artistiche e di location: gli eventi si svolgeranno infatti tra Piazza Duomo, Corso Appio Claudio e Piazza della Repubblica e, per la prima volta, in Piazza Felice Chiusano dove sorgerà un magico mondo natalizio interamente dedicato ai bambini. Gli stand, quest’anno, non saranno ubicati in Piazza Giacomo Matteotti che sabato 14 dicembre ospiterà la partenza dell’Union Rally Event 2024.

Proposte per tutte le età, dunque, musica, spettacolo e tantissimo divertimento. Grande protagonista della serata inaugurativa, direttamente da Made in Sud, sarà Carmine Faraco, noto agli affezionati del piccolo schermo come “l’uomo dei pecché”, che lascerà per una serata i suoi affezionati telespettatori per far divertire il pubblico di Fondi.

Attesa anche per l’intenso programma che prenderà forma nella cosiddetta Piazzetta del Pesce dove sabato 14 dicembre sarà allestito da Ludobus e Candyland un meraviglioso parco giochi di legno presso il quale sarà possibile fare laboratori natalizi; all’indomani, lo stesso angolo si trasformerà in un grande villaggio di Babbo Natale con spettacoli di magia e cabaret a cura di Ado Show. Altra novità dell’anno è una tradizionalissima riffa, che si svolgerà live in Piazza Duomo e sarà trasmessa anche in diretta Instagram. Eterogeneo il programma artistico con live e tribute band (After Dark, Re Queen, I bevitori longevi xl, Pesto), dj set e tanto altro.

“Quest’anno – spiega Antonio Simonelli, presidente dell’Associazione ‘Utopia’ che, ormai da tre anni, organizza l’evento – abbiamo dedicato ancora più attenzione al coinvolgimento delle attività locali con degli avvisi lanciati settimane e settimane prima per coinvolgere davvero tutti e fare in modo che lo Street Food Festival fosse una tre giorni di festa e divertimento per tutta la città. Ne è scaturito un programma intensissimo la cui organizzazione è tutt’altro che semplice. È per questo che ci tengo a ringraziare tutti coloro che, anche in piccola parte, stanno partecipando a trasformare questo evento in qualcosa di davvero grande che sta effettivamente travalicando i confini cittadini”.

“Il centro storico – commenta il sindaco di Fondi Beniamino Maschietto – è in gran fermento in vista del Natale e grazie a questo evento lo è ancora di più. Noto con piacere, leggendo il programma, che le proposte sono eterogenee e che è stata dedicata grandissima attenzione a coinvolgere tutti, dai bambini ai meno giovani. Invito la cittadinanza e chi viene da fuori e magari non ha mai visitato la nostra bellissima città, a partecipare a questo evento”.

“Devo ringraziare “Utopia” – aggiunge il delegato al centro storico Cristian Peppe – perché seguire l’organizzazione di eventi come questo ti consente di conoscere ancora di più e ancora meglio le problematiche della parte più antica, bella e affascinante della nostra città. Ti consente di parlare con più persone, più associazioni, più attività: ti consente di fare tesoro di tanti consigli e lavorare per migliorare ogni giorno il nostro bellissimo centro storico».

L’evento, che gode del patrocinio del Comune di Fondi e del supporto logistico delle Associazioni Falchi di Pronto Intervento e Croce Rossa Italiana, ha suscitato l’interesse e il plauso, per l’indotto che porterà all’intero centro storico, anche degli assessori al Turismo Vincenzo Carnevale e alle Attività Produttive Stefania Stravato. Media partner dell’evento Radio Show Italia 103.5.