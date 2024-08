A Forlì arriva la nuova risonanza magnetica e il Sindaco rivela: “Dovrò testarla…”

FORLÌ – “Ho un ospite indesiderato”. Fanno balzare i presenti sulla sedia le parole del sindaco di Forlì, Gian Luca Zattini, durante la conferenza stampa di presentazione questa mattina della nuova risonanza magnetica nucleare con intelligenza artificiale. Dove deve, suo malgrado, vestire i panni del paziente, convinto però di essere nel posto giusto e promuovendo la prevenzione.

Zattini dunque testerà di persona il nuovo macchinario presentato dall’Ausl Romagna e nei prossimi giorni si sottoporrà a esami e approfondimenti ospedalieri. Ma al momento le sue condizioni di salute non preoccupano. Tanto che tutti gli appuntamenti sono confermati. Come fa sapere il suo staff, la malattia è in uno stato embrionale e il sindaco viene attenzionato, ma è “molto sereno”. Anche perchè è lui stesso medico e può avvalersi di tecnologie, personale e strutture all’avanguardia all‘ospedale Pierantoni-Morgagni.

TANTI I MESSAGGI DI SOLIDARIETÀ

Intanto da più parti arrivano messaggi di solidarietà, a partire dal collega ravennate, e candidato per il centrosinistra alla presidenza della Regione, Michele de Pascale. Che apprende “con molto dispiacere” la notizia ed esprime a Zattini “totale vicinanza e i più sinceri auguri per il percorso di cura che dovrà affrontare”. Anche il Partito democratico forlivese gli fa “un augurio sincero di pronta guarigione, auspicando che possa risolversi tutto nel migliore dei modi. Le divergenze e lo scontro politico non possono in nessun caso far venir meno principi di rispetto e umanità”, aggiungono i dem auspicando che il sindaco possa “proseguire con serenità nel suo impegno per la città, che gli è comunemente vicina in questo momento di difficoltà”.

Dagli alleati di colazione, esprime vicinanza La Civica-Forlì cambia, stringendosi “al suo fianco e a quello della sua famiglia, con tanto affetto e tutto il sostegno umano”.

