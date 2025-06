a-fossanova-ecco-vini-d’abbazia-2025-con-regione-lazio-ed-arsial

Tappa speciale di “Le Vie del Giubileo”

Fossanova, 18 giu. (askanews) – L’Abbazia di Fossanova – tra i più significativi complessi monastici d’Italia – ha ospitato la quarta edizione di Vini d’Abbazia, manifestazione dedicata alla riscoperta del legame profondo tra vino, spiritualità e territorio. L’evento si inserisce nel progetto regionale ‘Le Vie del Giubileo’, promosso da Regione Lazio e Arsial in occasione dell’Anno Santo 2025, con l’obiettivo di valorizzare i luoghi della fede, dell’accoglienza e delle produzioni agroalimentari attraverso un programma diffuso di iniziative culturali, esperienziali ed enogastronomiche. Abbiamo parlato con Massimiliano Raffa, Presidente ARSIAL: “Benvenuti alla quarta tappa delle vie del giubileo, questo importante progetto che stiamo portando avanti per tutta quanta la regione Lazio. Se vogliamo vini di abbazia è un precursore proprio del progetto le vie del giubileo. Eravamo qui anche lo scorso anno sempre con l’Arsial e in questo evento splendido si vanno ad unire insieme l’elemento religioso, la nostra rappresentazione del territorio, del prodotto e dei nostri produttori. In questo evento inoltre andiamo ancora una volta a mettere a terra il nostro modello Lazio, abbiamo dei partner straordinario, abbiamo anche la Confagricoltura con il quale stiamo portando avanti dei bellissimi progetti, la camera di commercio di Latina e Frosinone e ovviamente Slow Food. Ancora una volta insieme riteniamo che si possa vincere, che si possa vincere meglio, che si possa fare di più. Continuiamo sulla nostra strada e su questa via bellissima del giubileo, continuiamo a conoscere i nostri produttori e il nostro territorio”.Tre giorni in cui l’enologia monastica ha dialogato con la contemporaneità, accogliendo oltre 30 cantine italiane e internazionali legate a realtà abbaziali o contesti spirituali, masterclass guidate da autorevoli voci del vino, incontri culturali, talk istituzionali e un Villaggio Food & Wine dedicato ai sapori autentici del territorio laziale.