a-gaza-33-morti-di-fame-in-48-ore,-spari-sulle-persone-in-fila-per-il-cibo

ROMA – Ammontano a 33 i morti per malnutrizione nelle ultime 48 ore nella Striscia di Gaza, di cui 12 bambini. Quindici i decessi soltanto oggi, una cifra definita “senza precedenti”. La stima è stata diffusa dal ministero della Sanità di Gaza, guidato da Hamas, il quale punta il dito contro la decisione di Israele di sigillare le frontiere di Gaza a partire dal 2 marzo, lasciando così senza cibo, acqua potabile, energia elettrica e cure mediche adeguate oltre 2 milioni di residenti. L’Onu calcola 69 bambini morti di stenti dal 7 ottobre 2023, di cui una cinquantina da marzo.

“ISRAELE HA SPARATO SULLE PERSONE IN FILA PER IL CIBO”

A Gaza oggi entrano, da fine maggio, solo i pacchi alimentari che distribuisce la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), un’azienda privata gestita da Stati Uniti e Israele, che distribuisce al posto delle agenzie Onu pacchi in quattro punti in tutta la Striscia.Nei pressi di tali punti di distribuzione però, secondo le Nazioni Unite, dal 27 maggio sono state uccise oltre un migliaio di persone, secondo l’ultimo bilancio diffuso oggi. In un’intervista all’emittente Cnn Cindy McCain, direttrice esecutiva del Programma Alimentare Mondiale dell’Onu (Pam/Wfp) ha confermato che ieri “abbiamo assistito una delle peggiori tragedie mai viste finora”. Ha continuato: “Mentre migliaia di persone affamate stavano raggiungendo i convogli del Wfp, l’esercito israeliano ha iniziato ad aprire il fuoco contro la folla”. Secondo McCain, “anche lo staff del Wfp è stato messo in grave pericolo. Ora- ha aggiunto- le operazioni umanitarie sono state sospese”, chiarendo che l’agenzia Onu “non lavora con la Ghf. Le Nazioni Unite hanno il loro metodo, non sappiamo nulla di loro”. Le Nazioni Unite, col supporto di decine di ong operative a Gaza, accusano Israele di aver “privatizzato e militarizzato” gli aiuti umanitari e denunciano “una crisi umanitaria creata ad arte”.

LA PROTESTA IN GRECIA

Le autorità israeliane tuttavia rivendicano la bontà dell’azione della Ghf, accusando Hamas delle uccisioni di civili. Cionondimeno crescono nell’opinione pubblica globale le accuse contro Israele: oggi l’ultima protesta si è tenuta in Grecia.Centinaia di manifestanti si sono radunati al porto dell’isola di Syros esponendo striscioni con su scritto “Stop al genocidio”, in occasione dell’arrivo al molo di una nave da crocera con a bordo turisti israeliani, a cui è stato impedito lo sbarco. Il quotidiano Times of Israel fa sapere che il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar ha chiamato il suo omologo greco, Giorgos Gerapetritis, per incoraggiarlo a “risolvere il problema” e “sbloccare la situazione”, mentre l’ambasciata israeliana in Grecia “segue da vicino gli sviluppi”.

