a-gaza-city-nuovo-ordine-di-evacuazione-forzata-per-i-civili

ROMA – Evacuare a sud o rischiare la morte. È questo l’avvertimento che l’esercito israeliano ha emanato nei confronti della popolazione di Gaza City secondo quanto riporta Al Jazeera. I militari hanno spiegato attraverso una mappa online, che tutti coloro che si trovano nell’area settentrionale devono partire immediatamente e raggiungere la zona di al-Mawasi, passando per al-Rashid Street.

E mentre la popolazione è costretta ad un’evacuazione forzata, prosegue l’intensa operazione di terra annunciata dal premier Netanyahu nell’area. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha distrutto altri due condomini e diverse persone sono state uccise e altre ferite in un attacco israeliano nel campo di Shati.

Il ministro della difesa Israel Katz ha spiegato su X che solo ieri, a Gaza City, sono stati distrutti “30 grattacieli e decine di altri obiettivi terroristici”. “Se i terroristi di Hamas non deporranno le armi e non libereranno tutti gli ostaggi, saranno distrutti e Gaza sarà distrutta”, ha scritto.

