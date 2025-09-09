martedì, 9 Settembre , 25

Porta a Porta riparte oggi, Vespa: “Aderenza ai fatti è sua forza”

(Adnkronos) - La forza di 'Porta a Porta'?...

Gaza City, da Israele ordine di evacuazione immediato: è il primo su larga scala

(Adnkronos) - Israele ha ordinato l'evacuazione immediata...

Agosto 2025 è stato il terzo più caldo di sempre

(Adnkronos) - Caldo estremo in Europa sudoccidentale durante...

Flotilla: “Barca colpita da un drone”. La Tunisia smentisce

(Adnkronos) - Gli organizzatori della Global Sumud Flotilla,...
a-gaza-city-nuovo-ordine-di-evacuazione-forzata-per-i-civili
A Gaza City nuovo ordine di evacuazione forzata per i civili

A Gaza City nuovo ordine di evacuazione forzata per i civili

MondoA Gaza City nuovo ordine di evacuazione forzata per i civili
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – Evacuare a sud o rischiare la morte. È questo l’avvertimento che l’esercito israeliano ha emanato nei confronti della popolazione di Gaza City secondo quanto riporta Al Jazeera. I militari hanno spiegato attraverso una mappa online, che tutti coloro che si trovano nell’area settentrionale devono partire immediatamente e raggiungere la zona di al-Mawasi, passando per al-Rashid Street.

E mentre la popolazione è costretta ad un’evacuazione forzata, prosegue l’intensa operazione di terra annunciata dal premier Netanyahu nell’area. Nelle ultime ore, l’esercito israeliano ha distrutto altri due condomini e diverse persone sono state uccise e altre ferite in un attacco israeliano nel campo di Shati.

Il ministro della difesa Israel Katz ha spiegato su X che solo ieri, a Gaza City, sono stati distrutti “30 grattacieli e decine di altri obiettivi terroristici”. “Se i terroristi di Hamas non deporranno le armi e non libereranno tutti gli ostaggi, saranno distrutti e Gaza sarà distrutta”, ha scritto.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.