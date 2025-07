a-gaza-donne-e-bambini-uccisi-mentre-attendevano-cure-mediche.-russell-(unicef):-“siamo-sconvolti”

ROMA – Quindici persone, tra cui nove bambini e quattro donne, sono stati uccisi questa mattina a Deir al Balah, nella Striscia di Gaza, mentre erano in fila in attesa di ricevere aiuti medici e integratori alimentari. Nelle ultime 24 ore sono almeno 82 i palestinesi uccisi e 247 quelli feriti negli attacchi israeliani secondo i dati diffusi dal ministero della salute dell’enclave, riportati da Al Jazeera.

RUSSEL (UNICEF): ISRAELE DEVE GARANTIRE IL RISPETTO DEL DIRITTO INTERNAZIONALE

“Siamo sconvolti dalla notizia” ha detto la Direttrice generale dell’Unicef Catherine Russell. Che ha spiegato: “L’assistenza veniva fornita da Project Hope, un’organizzazione partner dell’Unicef, alle famiglie che ne avevano un disperato bisogno. L’uccisione di famiglie che cercano di accedere ad aiuti salvavita è inconcepibile. Erano madri che cercavano un’ancora di salvezza per i loro figli dopo mesi di fame e disperazione. Tra loro c’era Donia, il cui bambino di un anno, Mohammed, è stato ucciso. Ha detto che le aveva rivolto le sue prime parole poche ore prima. Donia ora giace in un letto d’ospedale, gravemente ferita dall’esplosione, stringendo la piccola scarpa di Mohammed. Nessun genitore dovrebbe affrontare una simile tragedia”, ha affermato Russell. E ancora: “Questa è la crudele realtà che molti a Gaza si trovano ad affrontare oggi, dopo mesi di aiuti non sufficienti ammessi ad entrare nel territorio, e parti in conflitto che non hanno rispettato le responsabilità basilari per proteggere i civili. La mancanza di aiuti significa che i bambini rischiano di morire di fame, mentre cresce il rischio di carestia. Il numero di bambini malnutriti continuerà ad aumentare fino a quando gli aiuti e i servizi salvavita non saranno ripristinati su larga scala. Il diritto internazionale è chiaro: tutte le parti in conflitto hanno l’obbligo di proteggere i civili e di garantire la consegna sicura e senza ostacoli dell’assistenza umanitaria. Chiediamo a Israele di rivedere urgentemente le sue regole di ingaggio per garantire il pieno rispetto del diritto internazionale umanitario, in particolare la protezione dei civili, compresi i bambini, e di condurre un’indagine approfondita e indipendente su questo incidente e su tutte le accuse di violazione. Estendiamo le nostre più sentite condoglianze alle famiglie che hanno perso i loro cari e a tutti coloro che sono stati colpiti, compresi i nostri partner di Project Hope, che continuano a servire i bambini di Gaza nelle condizioni più pericolose. L’Unicef chiede nuovamente un cessate il fuoco immediato e duraturo, il rilascio degli ostaggi e che tutte le parti proteggano i civili, compresi i bambini e gli operatori umanitari. Cibo e acqua, così come forniture nutrizionali e mediche, devono raggiungere i bambini in modo sicuro e senza ritardi. La morte e la sofferenza dei bambini e dei civili devono finire”.

L’ALLARME DELLE NAZIONI UNITE SUL CARBURANTE

Ieri per la prima volta in 130 giorni, le Nazioni Unite sono riuscite a far entrare nella Striscia 75.000 litri di carburante. Un carico che comunque, per Stephane Dujarric, portavoce del segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres, non è sufficiente “a coprire anche un giorno di fabbisogno energetico”. “Il carburante si sta esaurendo e i servizi si chiuderanno se volumi maggiori non entreranno immediatamente nella Striscia di Gaza”, le parole del portavoce, riprese da Al Jazeera.È

