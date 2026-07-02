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A Gaza il governo di Hamas: dal 7 Ottobre “Mille giorni di genocidio”
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A Gaza il governo di Hamas: dal 7 Ottobre “Mille giorni di genocidio”

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“Più di 73.000 morti, 2.700 famiglie sterminate, la storia ricorderà”

Gaza City, 2 lug. (askanews) – Il governo di Gaza guidato da Hamas afferma che, dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas il 7 ottobre, sono state uccise più di 73.000 persone. “La storia ricorderà uno dei crimini più atroci: la completa cancellazione di 2.700 famiglie palestinesi dal registro anagrafico”, ha dichiarato il capo ufficio stampa del governo di Hamas durante una conferenza a Gaza City, in occasione del millesimo giorno di guerra, iniziata quando Hamas ha attaccato Israele il 7 ottobre 2023. Ismail Al-Thawabta, capo ufficio stampa del governo di Hamas a Gaza: “1.000 giorni di uccisioni, sfollamenti forzati e distruzione sistematica che hanno colpito oltre il 90% delle risorse del settore, con la piena collaborazione e il sostegno di numerosi paesi”, ha affermato. “Da 1.000 giorni l’occupazione porta avanti la sua implacabile campagna di odio, sganciando oltre 223.000 tonnellate di esplosivi sui civili, con un bilancio terrificante di oltre 73.000 ‘martiri’ trasportati negli ospedali e più di 9.500 dispersi ancora intrappolati sotto le macerie e per le strade”, ha aggiunto. “La storia ricorderà uno dei crimini più atroci: la cancellazione totale di 2.700 famiglie palestinesi dal registro anagrafico, poiché l’occupazione israeliana ha ucciso il padre, la madre e tutti i membri della famiglia”, ha dichiarato.

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