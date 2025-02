A Gaza il mare è di sangue: nel video AI (un altro) spunta pure Giorgia Meloni

BOLOGNA – Dopo il video di “Trump Gaza” con il lusso, gli yacht e le statue d’oro di Donald Trump, a spulciare la rete si trovano altri video – sempre realizzati con l’AI – che riportano immagini distopiche di Gaza. In uno di questi, che circola da almeno una settimana e che è stato rilanciato oggi da Selvaggia Lucarelli, c’è il mare che appare completamente rosso, di sangue, appunto. Eppure, i ‘potenti’ che passeggiano per la spiaggia, brindano o si spalmano la crema solare non sembrano preoccuparsene affatto: ci sono Donald Trump, Joe Biden, Elon Musk (che gioca con un modellino di razzo in riva al mare e piange perchè non funziona), Benjamin Netanyahu (che a un certo punto impugna pure una pistola cannone ad acqua) e pure Giorgia Meloni. Il video si intitola “Strip in trip” e ha come soundtrack ‘California dreamin’. Ci sono anche Kamala Harris (che fa un castello di sabbia), Ursula Von der Leyen (che spalma ma crema sulla schiena a Trump) e Mark Zuckerberg (con una maglietta sul fact checking).

LE IMMAGINI SURREALI E LA VOCE DI NETANYAHU

Il video si apre con la canzone ‘California dreamin’, che ben presto si trasforma dal suono originale a quello di una versione super remixata e con tanta elettronica sotto. E via con la carrellata di immagini surreali e assurde, che hanno quasi tutte lo sfondo del mare di sangue e dei grattacieli in lontananza. Trump e Netanyahu che brindano con un cocktail in spiaggia (in una delle immagini Trump indossa un costume intero da donna e brinda facendo l’incrocio dei calici con Netanyahu), Joe Biden che mangia un gelato, Zuckerberg che fa surf. A un certo punto si sente la voce di Netanyahu dire: “There is a different future for that piece of land”. A fine video è spiegato, da una scritta, che la voce è stata tratta dalla conferenza stampa di tre settimane fa alla Casa Bianca, la stessa in cui Trump ha fatto cenno al fatto che Gaza, un domani, potrebbe diventare la “riviera” del Medio oriente. L’autore del video è il creatore digitale Andrea Gastoldon (profilo Intagram sax_star), che nel post in cui ha condiviso il video scrive: “The Riviera of the Middle East”? L’ha detto sul serio?”.

