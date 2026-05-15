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A Gaza il murale per Lamine Yamal degli artisti palestinesi
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A Gaza il murale per Lamine Yamal degli artisti palestinesi

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Il calciatore del Barcellona sventolato la bandiere della Palestina

Gaza, 15 mag. (askanews) – Artisti palestinesi omaggiano Lamine Yamal, l’attaccante del Barcellona che ha sventolato una bandiera palestinese per festeggiare la vittoria in campionato.Il calciatore è stato dipinto su un murale tra le macerie di un edificio distrutto dai bombardamenti del campo profughi di al-Shati a Gaza City, con la bandiera in mano. “Abbiamo voluto dipingere questo murale di Lamine Yamal per ringraziarlo della solidarietà dimostrata nei confronti della causa palestinese e di Gaza in particolare”, ha dichiarato Ahmed al-Halabi, uno degli artisti di Gaza che ha realizzato il murale.”Quando abbiamo visto il video virale di Lamine Yamal, ha portato grande gioia al popolo palestinese. È stata una cosa meravigliosa. Facciamo appello a tutte le celebrità affinché facciano lo stesso per la Palestina”, ha aggiunto Obay al-Qershalli.

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