A Gaza la tregua non basta: “La guerra può tornare in ogni momento”

Dopo due anni di conflitto, i palestinesi di Khan Yunis vivono nella paura

Khan Yunis, Gaza sud 15 ott. (askanews) – Nonostante la tregua tra Israele e Hamas dopo due anni di guerra, molti palestinesi nella Striscia di Gaza restano diffidenti e temono un ritorno delle ostilità.Nel mercato di Khan Yunis, la vita prova a ripartire tra le tende degli sfollati, ma la paura è ancora viva.”Netanyahu continua a minacciarci, dicendo che potrebbe farla riprendere in qualsiasi momento. Noi confidiamo solo in Dio, perché è lui il nostro garante: gli israeliani non ne hanno alcuno”.La stessa incertezza la esprime anche chi, come Hisham Al-Kidrah, teme che la tregua sia solo una pausa temporanea.”Non escludiamo nulla da parte di Israele: la guerra potrebbe tornare in qualsiasi momento. Ma l’unico elemento che ci rassicura è che tutto il mondo la rifiuta. Tutti i leader mondiali sono i veri garanti di un cessate il fuoco permanente”Per molti, il ricordo delle distruzioni e delle perdite subite è ancora troppo vicino.”La gente ha paura. Quello che abbiamo vissuto è immenso, oltre la capacità di chiunque di sopportarlo. Alcuni hanno sofferto la fame, altri la sete, molti hanno perso la casa o i figli. Intere famiglie sono state cancellate. È stato più di quanto una persona possa sopportare. Per questo la gente non riesce a credere davvero che la pace, o una tregua, possano essere reali. Pensano che la guerra tornerà, e che Israele tornerà”.Tra i vicoli di Khan Yunis, la tregua regge ma la fiducia è fragile e la paura, ancora, più forte della speranza.