giovedì, 7 Agosto , 25

Tennis sulla sabbia? Esiste un torneo che sta regalando spettacolo (e a cui partecipano anche i big)

(Adnkronos) - Tennis sulla sabbia? D'estate si può...

Enel, il mercato apprezza il buyback voluto da Flavio Cattaneo

(Adnkronos) - Il mercato apprezza il buyback di...

Viaggi in aereo, dai documenti ai liquidi e pet: ecco le novità

(Adnkronos) - Stop all'obbligo di esibire il documento...

Francis Ford Coppola dimesso dall’ospedale Tor Vergata di Roma

(Adnkronos) - Il regista Francis Ford Coppola è...
a-gaza-morto-un-operatore-della-mezzaluna-rossa-palestinese
A Gaza morto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese

A Gaza morto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese

MondoA Gaza morto un operatore della Mezzaluna Rossa palestinese
Redazione-web
Di Redazione-web

ROMA – “La tragedia di Gaza non risparmia nessuno, lo vediamo ogni giorno. E ancora una volta ci troviamo a piangere un collega della Mezzaluna Rossa palestinese. Ashraf Suleiman Eid Youssef, dello staff dell’Al-Saraya Field Hospital di Gaza City, è stato ucciso durante un attacco rivolto alla popolazione in attesa di aiuti nella regione di Kisoufim. Non riusciamo a sopportare la tristezza e il rammarico per la perdita di un altro soccorritore, la 53esima vita spezzata tra gli operatori della PRCS. Siamo stanchi di vedere morire ogni giorno civili innocenti e chi, in questa terra martoriata da un conflitto senza fine, continua a supportare una popolazione allo stremo. Siamo stanchi di vedere ogni giorno che il Diritto internazionale umanitario non viene rispettato. Ma questo non ci farà tacere. Non smetteremo mai di ricordare alla comunità internazionale che tutte le guerre hanno delle regole e devono essere rispettate, che gli operatori umanitari così come la popolazione civile e i presidi sanitari non sono un bersaglio”. Con queste parole, Rosario Valastro, Presidente della Croce Rossa Italiana, commenta la morte dell’operatore della PRCS a Gaza. “Non potremo mai abituarci a tutta questa sofferenza. Che nessuno pensi- ha concluso- che atti come questo siano la normalità o accettabili in un conflitto”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.