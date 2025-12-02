martedì, 2 Dicembre , 25

A Gaza riapre l’università, lezioni fra le macerie

A Gaza riapre l’università, lezioni fra le macerie

Redazione-web
“Non ci sono spazi adeguati, ma perseveriamo”

Milano, 2 dic. (askanews) – Studenti palestinesi assistono a una lezione in un’aula affollata della devastata Università Islamica di Gaza, che apre le porte agli studenti per la prima volta dall’inizio della guerra tra Israele e Hamas. “Le aule sono tutt’altro che all’altezza degli standard; non sono adeguatamente attrezzate. Non ci sono lavagne adeguate né posti a sedere adeguati, Eppure, siamo orgogliose di perseverare nonostante tutto”, spiega Fatima Aql, studentessa di medicina.

