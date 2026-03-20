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A Gaza si celebra l’Eid con la fragile tregua: “Una festa, ma triste”
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A Gaza si celebra l’Eid con la fragile tregua: “Una festa, ma triste”

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Immagini da Gaza City e Khan Yunis

Roma, 20 mar. (askanews) – Immagini da Gaza City e da Khan Yunis, dove musulmani palestinesi eseguono le preghiere dell’Eid al-Fitr, festa segna la fine del mese sacro del Ramadan, mentre regna un fragile cessate il fuoco nella guerra tra Israele e Hamas. Secondo i media palestinesi, tre persone sono state uccise e un’altra è rimasta ferita in un attacco delle Forze di Difesa Israeliane (IDF) nella parte orientale di Gaza City, ma al momento non c’è stato alcun commento da parte delle Idf.Gli abitanti di Gaza temono che la guerra in Iran possa far dimenticare al mondo le loro sofferenze e portare a una prolungata carenza di aiuti essenziali.”Nonostante il dolore, le ferite e i martiri, gioiamo e siamo felici per questo Eid”, afferma un uomo.Una donna dice: “É una festa, ma triste, una festa dopo che ho perso i miei fratelli. Ho perso mio fratello, al quale ero solito dare il benvenuto a casa. Abu Abdullah è ora in paradiso, un martire e un eroe, insieme a sua moglie; anche mio nipote, Abu Muhammad Naji, è un martire, ha lasciato i bambini orfani. Che Dio abbia pietà di questi martiri”.

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