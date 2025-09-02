a-gaza-si-continua-a-morire-anche-per-malnutrizione

Roma, 2 set. (askanews) – Gli ospedali della Striscia di Gaza hanno registrato nelle ultime 24 ore il decesso per malnutrizione di altre 13 persone, tra cui tre bambini. Lo ha riferito il ministero della Sanità, precisando che sale così a 361 il numero dei morti, tra cui 130 bambini. Nel solo mese di agosto, ha aggiunto il ministero, gli ospedali dell’enclave palestinese hanno registrato 185 decessi per malnutrizione. E dal 22 agosto, quando l’Integrated Food Security Phase Classification (Ipc) ha dichiarato la carestia nella zona nord della Striscia di Gaza, sono stati 83 i decessi, tra cui quelli di 15 bambini.