martedì, 2 Settembre , 25

Ballando con le stelle, svelate tutte le coppie: “Ora il cast è completo”

(Adnkronos) - La ventesima edizione di Ballando con...

Casa Bianca: stasera alle 20 “annuncio” di Trump dallo Studio Ovale

(Adnkronos) - Il presidente degli Stati Uniti, Donald...

Chiuso in un sacchetto e gettato in una campana del vetro, salvato gattino di 20 giorni

(Adnkronos) - È salvo per miracolo il gattino...

Israele, Ben-Gvir: “Chi riconosce lo Stato palestinese subirà il terrore”

(Adnkronos) - I Paesi europei che riconoscono lo...
a-gaza-si-continua-a-morire-anche-per-malnutrizione
A Gaza si continua a morire anche per malnutrizione

A Gaza si continua a morire anche per malnutrizione

AttualitàA Gaza si continua a morire anche per malnutrizione
Redazione-web
Di Redazione-web

Roma, 2 set. (askanews) – Gli ospedali della Striscia di Gaza hanno registrato nelle ultime 24 ore il decesso per malnutrizione di altre 13 persone, tra cui tre bambini. Lo ha riferito il ministero della Sanità, precisando che sale così a 361 il numero dei morti, tra cui 130 bambini. Nel solo mese di agosto, ha aggiunto il ministero, gli ospedali dell’enclave palestinese hanno registrato 185 decessi per malnutrizione. E dal 22 agosto, quando l’Integrated Food Security Phase Classification (Ipc) ha dichiarato la carestia nella zona nord della Striscia di Gaza, sono stati 83 i decessi, tra cui quelli di 15 bambini.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.