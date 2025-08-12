martedì, 12 Agosto , 25

Ex Ilva, firmata l’intesa sulla decarbonizzazione degli impianti

(Adnkronos) - Firmata l'intesa sulla decarbonizzazione degli impianti...

Sì agli accordi prematrimoniali, arriva l’apertura della Cassazione

(Adnkronos) - La Cassazione apre agli accordi prematrimoniali....

Perplexity vuole comprare Chrome, offerta da 34,5 miliardi di dollari per il browser di Google

(Adnkronos) - Dalla startup di intelligenza artificiale Perplexity...

Emily in Paris sbarca a Venezia, il ‘caso casting’: come devono essere le comparse

(Adnkronos) - Emily in Paris sbarca a Venezia...
a-gaza-si-piangono-i-morti-dopo-ultimi-attacchi:-89-uccisi-in-24-ore
A Gaza si piangono i morti dopo ultimi attacchi: 89 uccisi in 24 ore

A Gaza si piangono i morti dopo ultimi attacchi: 89 uccisi in 24 ore

Video NewsA Gaza si piangono i morti dopo ultimi attacchi: 89 uccisi in 24 ore
Redazione-web
Di Redazione-web

Secondo i dati del ministero della Salute palestinese

Khan Younis (Striscia di Gaza), 12 ago. (askanews) – Nelle immagini, abitanti di Gaza piangono i loro cari rimasti uccisi in un attacco israeliano nella zona di Al-Mawasi a Khan Younis, che ha colpito alcune tende; poche ore prima, ucciso un uomo al Corridoio Morag mentre aspettava aiuti.Secondo il ministero della Salute palestinese, gestito da Hamas, nelle ultime 24 ore sono morte 89 persone, 513 i feriti, vittime del fuoco israeliano nella Striscia di Gaza. Secondo il Ministero, 31 delle persone uccise nell’ultimo giorno sono morte mentre cercavano di ottenere aiuti umanitari, portando il numero totale di persone uccise in attesa di aiuti a oltre 1.800.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.