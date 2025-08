a-gaza-si-ribalta-un-camion-che-trasportava-aiuti:-20-i-morti.-l’accusa:-“l’idf-lo-ha-fatto-passare-su-una-strada-non-sicura”

ROMA – Sono venti i palestinesi uccisi e decine quelli feriti, nell’incidente avvenuto ieri al centro della Striscia di Gaza, dove un camion che trasportava aiuti si è ribaltato schiacciando alcune delle perone persone presenti. Secondo fonti locali, citate da Wafa, l’incidente sarebbe avvenuto mentre numerosi civili si stavano radunando per ottenere aiuti umanitari. A quanto pare, il mezzo si sarebbe ribaltato per colpa delle forze di occupazione israeliane che lo avrebbero costretto a passare attraverso una strada non sicura. Questo ennesimo incidente fa salire a 1.568 le persone morte in cerca di aiuti e a 11.230 quelle ferite.

Attraverso una nota, il governo di Gaza ha spiegato che il camion “che trasportava cibo si è ribaltato dopo che le forze di occupazione lo hanno costretto a percorrere strade pericolose, precedentemente bombardate e non adatte al transito. Questo rivela i deliberati tentativi dell’occupazione di costringere i civili al pericolo e alla morte come parte della sua ‘ingegneria del caos e della fame’. Condanniamo con la massima fermezza questa deliberata politica criminale praticata dalle forze di occupazione, che costituisce un vero e proprio crimine di genocidio ai sensi del diritto internazionale umanitario”, si legge nella dichiarazione.

