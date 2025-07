A Gaza una bambina di un anno è morta per malnutrizione. E non è la prima

ROMA – Una bambina di un anno è morta a Gaza a causa della malnutrizione: è successo a Deir El-Balah, nel centro della Striscia, come hanno riferito fonti mediche dell’ospedale Martiri di Al-Aqsa ai media internazionali. Non si tratta di un caso isolato: l’allarme malnutrizione e carestia è sempre più alto e l’Agenzia Onu per i profughi palestinesi (Unrwa) avverte che nell’enclave palestinese un bambino su dieci è malnutrito. Il problema, come spiega ad Al Jazeera l’infermiera Andee Clark Vaughan, è che le madri non possono allattare al seno i propri i bambini “perché sono a loro volta malnutrite, quindi il corpo non riesce a produrre latte. Vediamo le madri fare quello che possono, a volte bolliscono un po’ di fagioli o lenticchie in acqua – che spesso è contaminata – solo per cercare di dare qualcosa di nutriente ai loro figli”.

Ad oggi, secondo l’Onu 69 bambini sotto i 5 anni sono morti per la mancanza di cibo, di cui una cinquantina dal 2 marzo, quando Israele ha sigillato le frontiere di Gaza all’accesso di beni di prima necessità. Cibo, carburante e medicinali – compreso il latte in polvere – sono diventati introvabili. Nei centri di distribuzione privati allestiti da Israele tramite la Gaza Humanitarian Foundation (Ghf), da fine maggio vengono distribuiti pacchi alimentari – che non comprendono acqua potabile – in condizioni che sono state definite “caotiche” e dove oltre 800 persone sono rimaste uccise. Giornalisti e fonti mediche puntano il dito contro l’esercito israeliano.

Il fenomeno è così esteso che il direttore dell’ospedale Al-Shifa, Mohammad Abu Salmiya, ad Al Jazeera ha dichiarato che nella struttura “non ci sono più posti letto o forniture mediche per assistere persone colpite da malnutrizione acuta”.

La malnutrizione espone anche a infezioni, patologie o condizioni che, in assenza di farmaci, è molto difficile curare, come spiega ancora l’infermiera Vaughan: “Le fratture delle ossa non si ricompongono oppure le ferite non si rimarginano perché per farlo, il corpo ha bisogno di proteine e di un’alimentazione nutriente e costante. Se le ferite non guariscono, bisogna amputare ed è per questo che vediamo tanti bambini amputati. Il sistema immunitario qui è gravemente compromesso”. Inoltre, la malnutrizione nei bambini può avere conseguenze a lungo termine come ritardi nello sviluppo fisico e cognitivo.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it