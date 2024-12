A Gaza una neonata è morta per il freddo la notte di Natale. Uccisi anche cinque giornalisti in un raid israeliano

ROMA – Continuano i raid di Israele su Gaza. Nelle ultime ore almeno dieci persone hanno perso la vita tra cui cinque giornalisti del canale palestinese Al-Quds Today. I cronisti stavano dormendo in un furgone vicino l’ospedale Al-Awda, quando sono stati centrati in pieno da un missile durante un attacco israeliano su Nuseirat.

L’Idf, ha giustificato l’attacco sostenendo che a bordo del veicolo era presente “una cellula terroristica della Jihad islamica”, mentre per Al-Quds Tv i giornalisti “sono morti mentre svolgevano il loro dovere giornalistico e umanitario”.

Intanto, mentre Israele e Hamas si attribuiscono a vicenda le colpe di un mancato accordo per una tregua, nei campi profughi, oltre che per le bombe, si muore anche di freddo: nelle ultime ore, tre neonati sono morti per le basse temperature. Una neonata, è morta per ipotermia nella notte di Natale.

