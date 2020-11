AGI – Le prime dosi di vaccino anti Covid potranno essere somministrate in Italia a fine gennaio 2021, al termine del percorso di autorizzazione e sperimentazione. L’annuncio è stato fatto dal commissario per l’emergenza Covid-19 Domenico Arcuri, nel corso della conferenza settimanale per fare il punto sulle attività per il contrasto e il contenimento dell’epidemia.

Saranno un milione e 700mila le prime dosi del vaccino per le quali il ministero della Salute sta studiando il target dei primi destinatari.

“La campagna partirà con un milione e 700 mila nostri concittadini – ha spiegato Arcuri – per arrivare a una platea più ampia,

L’articolo “A gennaio le prime dosi del vaccino in Italia”: lo assicura il commissario Arcuri proviene da Notiziedi.

