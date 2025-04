a-genova-centinaia-in-piazza-dopo-l’aggressione-al-sindacalista

Magni (Cgil): se pensano di spaventarci si sbagliano di grosso

Genova, 15 apr. (askanews) – A Genova centinaia di persone hanno risposto all’appello della Cgil partecipando al presidio convocato “a seguito dell’aggressione di stampo fascista” subita dal segretario della Fillea Cgil di Genova nel quartiere di Sestri Ponente.Il presidio, vista la grande partecipazione di cittadini, si è poi trasformato in un corteo. “In due persone – ha spiegato il segretario genovese della Cgil Igor Magni – lo hanno affrontato prendendolo a sputi, dicendogli che è un comunista di merda e aggredendolo fisicamente. Questo è il clima che c’è oggi a Genova, in questo quartiere. Se qualcuno pensa di spaventarci e di fermarci in quella che è la nostra azione democratica che portiamo avanti con i nostri referendum, come lo facciamo con gli scioperi, con le manifestazioni, con tutta l’azione di rivendicazione per quello che riguarda gli aumenti salariali e i diritti delle persone, hanno sbagliato di grosso e oggi questa piazza che si è radunata per portare la sensibilità di questa delegazione di Genova è la dimostrazione più forte che come abbiamo respinto i fascisti già una volta lo faremo di nuovo”.Magni ha poi annunciato che, come richiesto dal sindacato, domani il prefetto di Genova Cinzia Torraco incontrerà una delegazione della Cgil dopo la grave aggressione. Alla manifestazione erano presenti molti esponenti e sindacali, oltre al segretario della Cgil di Genova Igor Magni, l’ex segretario nazionale della Cgil Sergio Cofferati, l’ex ministro dem Andrea Orlando, il segretario genovese del Pd Simone D’Angelo, il segretario ligure del Pd Davide Natale, il capogruppo dem in Regione Liguria Armando Sanna, il consigliere di Avs in Regione Liguria Jan Casella, i capogruppi del M5s in Regione Liguria e nel Comune di Genova Stefano Giordano e Fabio Ceraudo regionale ed il procuratore aggiunto di Genova Francesco Pinto.