A Genova la coppa del mondo di danza sportiva in carrozzina

GENOVA – Genova torna a essere la casa della danza sportiva in carrozzina, con trecento atleti da tutto il mondo che nella prima settimana di giugno saranno protagonisti della World para dance sport cup 2021, manifestazione internazionale che segna la ripartenza del movimento paralimpico della danza sportiva. La competizione si svolgerà al Tower Hotel dell’aeroporto, con gare in programma da venerdì 4 a domenica 6 giugno. Previste tre discipline: combi standard (latin e freestyle), duo standard (latin e freestyle), single conventional (freestyle e junior).

