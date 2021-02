AGI – “Sarà soprattutto un luogo di memoria, inclusione e democrazia”. Così, Piero Campodonico, direttore del Muma (Museo del Mare di Genova) presenta il futuro Museo nazionale dell’emigrazione italiana, ospitato nell’edificio della Commenda di Pré, nel centro storico di Genova, a due passi dal mare.

Il termine dei lavori è previsto nei primi mesi del 2022, ma gli interventi non saranno invasivi, come spiegato da Francesco Buonfantino, capo progettista del Mei, in una conferenza stampa: “Gli interventi per l’adeguamento dell’edificio a museo saranno minimi e facilmente reversibili. Si tratterà di microinterventi chirurgici di rammendo – ha spiegato – ci sarà un allestimento dinamico proprio perché l’emigrazione è un processo in continua evoluzione.

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A Genova nascerà il Museo nazionale dell’emigrazione italiana proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento