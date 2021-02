A Genova risorge lo storico cinema ‘America’ ma ora “ora fateci aprire”

AGI – Era una delle sale nate nel dopoguerra: sotto il nome di Dioniso, aveva aperto i battenti nel marzo del 1959. Ma prima di compiere 60 anni, nel novembre 2018, il ribattezzato cinema “America” aveva chiuso, come un sogno infranto, lasciando un vuoto in una delle zone tra le più frequentate e caratteristiche di Genova.

Parliamo di piazza Colombo e dell’omonima via dove ora, in un momento tanto duro per il settore quale quello segnato dalla pandemia Covid, l’”America” rinasce.

La nuova insegna è stata montata, ma il cinema rimarrà chiuso finché non cambieranno le norme di contenimento anti contagio in vigore ormai da molti mesi.

