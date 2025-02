A Gerusalemme la protesta per gli ostaggi dopo 500 giorni di guerra

Davanti alla Knesset con le foto di quelli ancora nelle mani di Hamas

Gerusalemme, 17 feb. (askanews) -Protesta a Gerusalemme davanti alla Knesset per chiedere la liberazione di tutti gli ostaggi ancora nelle mani di Hamas mentre ricorrono i 500 giorni dall’inizio della guerra, il 7 ottobre 2023.Decine di persone, tra cui alcuni parenti e amici degli ostaggi, hanno sfilato fino all’ingresso del Parlamento con in mano le foto di coloro che sono ancora prigionieri, mentre venivano pronunciati i loro nomi e altri scandivano “Ora”, in riferimento alla richiesta di liberazione.”Al 500esimo giorno, ci sono ancora 73 ostaggi che non sono tornati a casa. Aspettiamo con ansia le prossime settimane, sapendo che alcuni dovrebbero tornare” hanno detto alcuni familiari degli ostaggi.