E’ in arrivo una nuova biografia non autorizzata della first lady americana Melania Trump. “The art of her deal”, ovvero “L’arte dei suoi affari”, in libreria dal prossimo 16 giugno, è firmata dal premio Pulitzer Mary Jordan, giornalista del Washington Post. Esplicito il richiamo all’autobiografia di Donald Trump “L’arte di fare affari” del 1987. “Ho viaggiato in cinque Paesi intervistando oltre 100 persone per scoprire qualcosa di più sulla donna che e’ arrivata alla Casa Bianca percorrendo la strada più improbabile della storia”, ha scritto l’autrice su Twitter.

“E’ il ritratto di una donna saggia, inflessibile, ambiziosa e cauta che gioca sul lungo termine”,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo A giugno uscirà la biografia non autorizzata di Melania Trump proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento