“A grande richiesta – Ricchi e Poveri in Che sarà sarà”, conduce Carlo Conti in prime time su Rai 1

Carlo Conti racconterà i Ricchi e Poveri nello show di Rai1 in onda martedì 23 febbraio 2021 in prime time su Rai 1. Dagli Studi Voxon di Roma, il simpatico conduttore toscano presenta: “A grande richiesta – Ricchi e Poveri in Che sarà sarà” – terzo appuntamento con il ciclo di eventi speciali “A grande richiesta”.

A Grande Richiesta – Ricchi e Poveri in Che Sarà Sarà, martedì 23 febbraio su Rai 1

Lo Show organizzato da Rai 1 si propone di raccontare la carriera, vissuta al top delle classifiche, dei Ricchi e Poveri, gruppo protagonista della pop music da oltre cinquant’anni.

Indimenticabili alcune hit del gruppo che sono rimaste nelle classifiche di tutto il mondo per parecchie settimane da “Sarà Perché Ti Amo” A “Mamma Maria” a “Come vorrei”, passando per “Voulez vous dancer”, “Piccolo amore”, “E penso a te” e ovviamente “Che Sarà” che da anche il titolo alla serata.

La conduzione sarà affidata a Carlo Conti, che curerà anche la Direzione Artistica, mentre la regia sarà di Cristiano D’Alisera. Questa sarà la terza puntata della serie di show tematici nel prime time di Rai 1.

Chi non ricorda le parole di Che Sarà? “Paese mio che stai sulla collina, Disteso come un vecchio addormentato, La noia, l’abbandono, niente Solo la tua malattia, Paese mio ti lascio, io vado via”. Brano con cui i Ricchi e Poveri arrivarono secondi al Festival di Sanremo del 1971.

Questo tuffo nei ricordi di oltre cinquantenni di carriera dei Ricchi e Poveri sarà guidata da Carlo Conti, Direttore Artistico perfetto per ricordare la straordinaria avventura nella musica di Angela Brambati, Franco Gatti, Marina Occhiena e Angelo Sotgiu.

La Occhiena come ricorderete usci dal gruppo nel Sanremo del 1981 per farvi ritorno nel festival dell’anno scorso, il 2020. Ma in scena ci saranno anche gli amici degli artisti, da Al Bano a Roberto Vecchioni. Insomma, una festa per ricordare i 50 di carriera del gruppo che ci ha regalato moltissimi successi. A scoprirli fu Fabrizio De André quando ancora si chiamavano Fama Medium (“Fama” dalle iniziali dei nomi), mentre Franco Califano diede loro il nome e li “portò” al Cantagiro del 1968 dove si fecero conoscere.

Appuntamento quindi con “A grande richiesta – Ricchi e Poveri Che sarà sarà, martedì 23 febbraio in prima serata su Rai 1.

